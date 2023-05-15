YSK Başkanı: Genel açılan sandık oranı yüzde 87,13

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YSK Başkanı Ahmet YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, açılan sandık oranlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Genel açılan sandık oranının 87,13 olduğunu duyuran Yener, yurt içinde açılan sandık oranının 89,97 olduğunu açıkladı.

Yener'in açıklamaları şöyle:

An itibariyle yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 89,97 yurt dışında açılan sandık oranımız 30,8 genel açılan sandık oranımız yüzde 87,13'dür.

Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimizde içeride veri girişini izlemekteler. Aynı zamanda veri girişlerimiz siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır.



Katılım oranı göz önüne alındığında yurt dışı oylarının sayımındaki gecikme normal. Şu an itibariyle veri girişinde herhangi aksama, ya da gecikme söz konusu değildir. Süreç önce sandık alanlarında, daha sonra ilçe ve il seçim kurullarında birleştirme yapılmakta.

Herhangi bir arıza, gecikme söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklarımız açıldığı zaman geçici olmayan sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız.