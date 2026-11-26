YSK Başkanı Mutta açıkladı: Yurt dışı seçmen için elektronik oy hazırlığı
26.11.2026 13:37
Mutta elektronik oy sistemi için "10 düşünüp bir adım atma" niyetinde olduklarını ifade etti.
YSK Başkanı Serdar Mutta, yasaların yurt dışındaki seçmenlerin elektronik oy kullanmasına izin verdiğini ancak bu sisteme geçilmediğini belirterek, bu konuda adım atma niyetinde olduklarını söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, elektronik oy uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda, teknolojinin seçim sistemlerinde kaçınılmaz olduğunu ancak asıl önemli olanın insan unsuru olduğunu ifade etti.
Yasaların yurt içinde elektronik oy kullanmaya müsaade etmediğini anımsatan Mutta, yurt dışı seçmenler için elektonik oy uygulamasının yasalara uygun olduğunu belirterek, "Henüz elektronik oy sistemine geçmiş bir sistemimiz yok. Bu anlamda 10 düşünüp bir adım atma niyetindeyiz. Çünkü önemli olan seçmenlerimizin sandığa olan güveni. Bu güveni sarsmadan nasıl yapılabilir? Beyin fırtınaları, konferanslar şeklinde bu hususu olgunlaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığını belirten Mutta, "Öncelikle Türk kamuoyu ile bunu paylaşmak istiyorum. Sadece düşünce bağlamında çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Mutta bu konuda henüz bir karar almadıklarını ancak düşünce bağlamında çalışmaları olduğunu söyledi.
"TÜRK SEÇMENİ BAYRAM HAVASINDA SANDIĞA GİDİYOR"
Türk seçmenin seçimlere katılımının yüksek olduğuna dikkati çeken Mutta, şunları kaydetti:
"- Gururla söylemem gerekir. Türk seçmeni sandığa her daim sahip çıkıyor. Bayram havasında sandığa gidiyor. Her daim bizde seçimlere katılım oranları yüzde 80'lerin 85'lerin üzerinde olmuştur.
- En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışı kullanılan oylarımız yüzde 53'ün üzerinde bir katılım olmuştur. Bu anlamda bir katılım sorunu yok. Ancak bunu daha da nasıl arttırabiliriz, yurt dışındaki seçmenlerimiz için yüzde 53'ün de üzerine çıkabilecek oranlarda oy kullanımı düşünülürse burada elektronik oylamadan faydalanılabilir.
- Ancak tabii bunun dijital veri güvenliğiyle beraber düşünülmesi gerekir. Düşünüyoruz, çalışıyoruz ancak verilmiş bir kararımız yok."