Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, elektronik oy uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda, teknolojinin seçim sistemlerinde kaçınılmaz olduğunu ancak asıl önemli olanın insan unsuru olduğunu ifade etti.

Yasaların yurt içinde elektronik oy kullanmaya müsaade etmediğini anımsatan Mutta, yurt dışı seçmenler için elektonik oy uygulamasının yasalara uygun olduğunu belirterek, "Henüz elektronik oy sistemine geçmiş bir sistemimiz yok. Bu anlamda 10 düşünüp bir adım atma niyetindeyiz. Çünkü önemli olan seçmenlerimizin sandığa olan güveni. Bu güveni sarsmadan nasıl yapılabilir? Beyin fırtınaları, konferanslar şeklinde bu hususu olgunlaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığını belirten Mutta, "Öncelikle Türk kamuoyu ile bunu paylaşmak istiyorum. Sadece düşünce bağlamında çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.