YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini sundu



Yener, YSK'nin saat 17.00 itibarıyla aday listesi sunan siyasi partilerin Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 13, 14, 15 ve 16'ncı maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirip getirmediğini 11 Nisan Salı gününe kadar inceleyeceğini, varsa eksiklikleri ilgili siyasi partilere tamamlamaları için bildirileceğini söyledi.



Sürecin demokrasiye ve siyasi partilere hayırlı olmasını dileyen Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu dile getirdi.

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