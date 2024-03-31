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YSK Başkanı Yener: Veri akışı devam etmektedir

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, veri akışının devam ettiğini bildirip yarın gün içerisinde genel bir değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

YSK Başkanı Yener: Veri akışı devam etmektedir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde büyük bir özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakim, personel ve sandık görevlilerine teşekkür etti.

Veri akışının devam ettiğini bildiren Yener, "veri akışı devam etmektedir. Şu ana akadar açıklanan sonuçların Ttürk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Yarın gün içerisinde yarın genel bir değerlendirme yapabiliriz." dedi.

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