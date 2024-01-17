YSK Başkanı Yener'den "ölü seçmen" iddialarına yanıt

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 1 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.



Sürece ilişkin YSK Başkanı Ahmet Yener bir açıklama yaptı.



Deprem bölgesi de dahil olmak üzere tüm Türkiye'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazır olduğunu söyleyen Yener, "Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız." dedi.



Seçimde usulsüzlük iddialarına da değinen Yener, "Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor." diye konuştu.

Yener şu ifadeleri kullandı:



"Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor."

