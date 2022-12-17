YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Cezanın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ihtimaller de tartışılmaya başlandı.



Habertürk yazarı Kübra Par, İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ihtimalleri YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya sordu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, "İki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45. günü takip eden ilk Pazar gününde yeniden Cumhurbaşkanı seçimi yapılır" dedi.

Peki, siyasi yasak kararı kişi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra netleşirse ne olacak?

YKS Başkanı bu soruya da "Öncelikle o durumda olay bizden yani YSK’dan çıkmış oluyor. Karar merci TBMM’dir. Fakat Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu olduğu için etkilenmez, dönem sonuna bırakılır" yanıtını verdi.