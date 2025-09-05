YSK, CHP'nin başvurusunu kabul etti

İlçe Seçim Kurulları, CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararları gereği yapılmamasına karar vermişti.



CHP'de karara itiraz için YSK'ya başvurmuştu.

CHP'nin itirazına ilişkin YSK bugün toplandı ve toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

İtirazları değerlendiren YSK Başkanı Ahmet Yener, karara ilişkin açıklama yaptı.

Yener, CHP'nin itiraz başvurusunun kabul edildiğini duyurup "Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Ataşehir, Başakşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurma kararları tam kanunsuzluk nedeni ile kaldırılmıştır. Kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. " ifadelerini kullandı.

14 İLÇE İLE İLGİLİ KARAR ALINDI

CHP tarafından Ataşehir, Tuzla, Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu için yapılan itirazların hepsi kabul edildi.

39. Olağan Kurultay sürecinde takvim devam edecek ve kongreler yapılacak.

İSTANBUL BAŞVURUSUNA RET

YSK, CHP il yönetiminin görevden alınmasına ve İstanbul kongresinin iptal edilmesine yönelik itirazı ise reddetti.

İL KONGRESİNE ATIF YAPILMIŞTI



Altı İlçe Seçim Kurulu'nun da kararında İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararına atıf yapılmıştı.



Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'nun kararında şu ifadeler kullanıldı:



"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir.