YSK, CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK ), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP ) mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu reddinin gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karar 12 sayfadan oluşuyor.

YSK gerekçesinde, hukuk mahkemeleri tarafından verilen ilamların uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğunu belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu'na usulsüzlük durumunda seçimi iptal etme hakkı verilse de bu yetkinin seçim günü ve devamında oylamanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, tutanakların usulüne uygun tutulup tutulmadığı gibi durumları kapsadığı anlatıldı.

"YSK TEMYİZ MERCİİ DEĞİLDİR"

Yine gerekçeli kararda, maddi hukuk anlamında delillerin değerlendirilmesini gerektirecek olan iddiaların tespitine yönelik YSK’nın görevi olmadığına dikkat çekildi.

Kararda, bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararın Yargıtay tarafından incelenebileceği belirtilerek, YSK'nın temyiz mercii olmadığı ifade edildi.

Kararda şöyle denildi:

“- Verilen butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi de mümkün değildir. Anılan karar devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultayda ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından alınması gereken bir karar yoktur."