YSK, CHP'ye mutlak butlan reddinin gerekçesini açıkladı
03.06.2026 12:57
Son Güncelleme: 03.06.2026 13:10
YSK'da Özgür Özel cephesinin yaptığı başvuru oybirliğiyle reddedilmişti.
YSK, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP tarafından yapılan itiraz için verilen ret kararının gerekçesini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu reddinin gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karar 12 sayfadan oluşuyor.
YSK gerekçesinde, hukuk mahkemeleri tarafından verilen ilamların uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğunu belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu'na usulsüzlük durumunda seçimi iptal etme hakkı verilse de bu yetkinin seçim günü ve devamında oylamanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, tutanakların usulüne uygun tutulup tutulmadığı gibi durumları kapsadığı anlatıldı.
"YSK TEMYİZ MERCİİ DEĞİLDİR"
Yine gerekçeli kararda, maddi hukuk anlamında delillerin değerlendirilmesini gerektirecek olan iddiaların tespitine yönelik YSK’nın görevi olmadığına dikkat çekildi.
Kararda, bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararın Yargıtay tarafından incelenebileceği belirtilerek, YSK'nın temyiz mercii olmadığı ifade edildi.
Kararda şöyle denildi:
“- Verilen butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi de mümkün değildir. Anılan karar devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultayda ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından alınması gereken bir karar yoktur."
YSK Başkanı Mutta, karar sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi'nden çıkan mutlak bulan kararı sonrası Özgür Özel yönetimindeki CHP, kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşımıştı.
Kurul, başvuruyu oybirliğiyle reddetmişti.
YSK Başkanı Serdar Mutta, kararın ardından yaptığı açıklamada, "İhtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir." demişti.
TEDBİR KARARINA İTİRAZ DA REDDEDİLMİŞTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı da reddetmişti.
Kararda; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun "İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz" başlıklı 394’üncü maddesi ile “Temyiz Edilemeyen Kararlar” başlıklı 362’nci maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtilmişti.
Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetmişti.
Kararda, “Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.” ifadelerine yer almıştı.