YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayan YSK heyetinin belirlediği eksikler ve alınması gereken önlemler genelgelerin içine yerleştirilecek. Belirlenen sorunlar saha çalışmalarıyla da çözüme kavuşturulacak.

YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı
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Yüksek Seçim Kurulu () tarafından bölgesinde görevlendirilen 30 kişilik heyet 11 ildeki incelemelerini tamamladı.

Bölgeye giden heyetin belirledikleri eksikler ve bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler kurul üyelerine ve kuruldaki siyasi parti temsilcilerine sunuldu.

Alınan bilgiye göre, 30 kişilik YSK personeli, bölgede 11 il seçim, 140'ın üzerinde ilçe seçim kurulu, il ve ilçelerdeki adliye binaları, oy kullanılabilecek binalar ile seçim malzemelerinin bulunduğu depolarda ayrıntılı inceleme yaptı.

Yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınması gereken önlemler peyderpey çıkarılacak genelgelerin içine yerleştirilecek. Belirlenen sorunlar saha çalışmalarıyla da çözüme kavuşturulacak.

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