YSK kararı Resmi Gazete'de: 6 ilin milletvekili sayısı değişti

2025 yılı il il milletvekili sayısı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla değişti. YSK'nın milletvekili sayılarıyla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 6 ilin milletvekili sayıları değişti.



Karara göre; milletvekili sayısı artan iller Ankara, Muğla ve Şanlıurfa oldu.

Ankara'nın vekil sayısı 1 artarak 36'dan 37'ye Muğla'nın vekil sayısı 7'den 8'e Şanlıurfa'nın vekil sayısı ise 14'ten 15'e yükseldi.



Milletvekili sayısı azalan iller ise Erzurum, Yozgat ve Bayburt oldu.



Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın milletvekili sayısı 4'ten 3'e Bayburt'un da 2'den 1'e düşürüldü.

