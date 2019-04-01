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31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.



Özellikle İstanbul'da Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış nefes kesti.

İki adayda oy sayımı devam ederken seçimi kendilerinin kazandığını açıkladı.

YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada kendi verilerine göre Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oyla 4 milyon 131 bin 761 oy alan Binali Yıldırım'ın önünde. Aradaki fark 27 bin 889.



Toplam 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık YSK sistemine girdi. 84 sandık ise itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette. YSK'ya itiraz süresi 3 gün.



AA VERİLERİNİ GÜNCELLEDİ

Anadolu Ajansı kısa bir süre önce verilerini güncelledi. Buna göre Ekrem İmamoğlu 4 milyon 164 bin 613 oyla önde. Binali Yıldırım'ın oy sayısı ise 4 milyon 142 bin 134. Aradaki fark 22 bin 479.

İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu da kısa bir süre önce açıklama yaptı. Kalan sandıklardaki toplam seçmen sayısının 24 bin civarında olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu işin matematiksel süreci sona ermiştir. YSK'nın verdiği sayılara göre konuşuyorum" dedi. HABERE GİT

İŞTE SON DURUM



YSK'nın son verileri:

Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 159 bin 650

Binali Yıldırım: 4 milyon 131 bin 761



AA'nın son verileri:

Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 164 bin 613

Binali Yıldırım: 4 milyon 142 bin 134

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI (İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİ)



SEÇİME KATILIM YÜZDE 83'ÜN ÜZERİNDE



İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GENELİNDE 194 BİN 390 SANDIK

Türkiye genelinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yurt içinde 57 milyon 58 bin 636 seçmen için 194 bin 390 sandık kuruldu.