YSK'da 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek

Yargıtay kontenjanından YSK'ye seçilen Kurul Başkanı Ahmet Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün görev süresi ocak ayında sona erecek.

Bu nedenle 6 yeni üyenin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştayda seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a göre, süresi biten üye yeniden seçilebilecek.

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

Seçim sonucunda YSK üyeliğine seçilen isimler, yemin ederek göreve başlayacak. Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nin yeni başkanı olacak.