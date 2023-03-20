YSK'da cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci dün başladı. Aday olmak isteyen isimler de başvuru için YSK'ya gidiyor.
Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce de adaylık başvurusunu yapmak için YSK'ya gitti. Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalara değindi. İnce, "Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, günü geldiğinde itirazımızı YSK'ya yapacağız." diye konuştu.
"HDP İLE HÜDA-PAR ARASINA SIKIŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan YSK'ya başvurusunu yaptı. Sonrasında açıklama yapan Oğan, Türkiye'nin, HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına razı gelmeyeceklerini söyledi. Gerekli imza sayısına hızla ulaşarak yarışta yer almak istediklerini söyleyen Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız." diye konuştu.
Yeniden Refah Partisi de seçimlerde Cumhur İttifakı'na dahil olmama kararı aldı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yapmak üzere YSK'ya gitti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de adaylık başvurusunu yaptı. Başvurusunun ardından açıklama yapan Perinçek "Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim." dedi.
100 BİN İMZA İÇİN ŞARTI
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi bugün saat 17.00'de sona erecek. Adaylık için gerekli 100 bin imza ise 22-27 Mart'ta toplanacak.
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.
KESİN LİSTE AY SONU
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.