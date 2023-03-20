YSK'da cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci dün başladı. Aday olmak isteyen isimler de başvuru için YSK'ya gidiyor.

Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce de adaylık başvurusunu yapmak için YSK'ya gitti. Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalara değindi. İnce, "Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, günü geldiğinde itirazımızı YSK'ya yapacağız." diye konuştu.



"HDP İLE HÜDA-PAR ARASINA SIKIŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan YSK'ya başvurusunu yaptı. Sonrasında açıklama yapan Oğan, Türkiye'nin, HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına razı gelmeyeceklerini söyledi. Gerekli imza sayısına hızla ulaşarak yarışta yer almak istediklerini söyleyen Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız." diye konuştu.