2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin üzerinden 23 gün geçmesine rağmen İstanbul'da seçim sonuçları kesinleşmedi.



AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yönelik başvurusu dün YSK gündemine geldi.



5 saat süren müzakerelerde AK Parti ve MHP temsilcileri itiraz taleplerine ilişkin görüşlerini paylaşırken CHP de iddialara ilişkin yanıt verdi.

YSK'nın bugünkü oturumu saat 11.00'de başlayacak.

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE 5 İDDİA



İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AK Parti'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

EK DİLEKÇE

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.



AK Partinin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.



OY FARKI 13 BİN 729

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 oy almıştı. Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti.



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