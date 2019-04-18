YSK'daki olağanüstü itiraz süreci (İstanbul seçimi iptal olur mu?)

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa da seçim sonuçlarıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itiraza yönelik kararı bekleniyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden konuyla ilgili ön çalışma yaptığı öğrenildi.



YSK'nin gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor.

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE 5 İDDİA



AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

BÜYÜKÇEKMECE İLE BİRLİKTE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti.



Kurulun bu iki başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor. Başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden ön çalışma yaptığı öğrenildi.

SEÇİM İPTAL OLUR MU?

AK Parti'nin verdiği 44 sayfalık dilekçe ve üç bavul içindeki delillerinin somut veri olduğu kabul edilirse bu kez seçim sonucunu etkileyip etkilemediğini incelenecek. Delillerin sonucu etkilediğine karar verilirse YSK, İBB seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verebilecek.

MHP'NİN İTİRAZI



AK Partinin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu.



YSK'nin, MHP'nin itirazını da aynı günlerde görüşeceği tahmin ediliyor.