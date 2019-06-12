Yüksek Seçim Kurulu (YSK), soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkan ve müdürlerinin 23 Haziran'da görev yapabileceğine karar vermişti. Bu karara AK Parti'nin yaptığı itiraz da reddedildi.
YSK, kararında ilçe seçim kurullarının hakimlerden oluştuğunu vurgulayarak, hakimler hakkında idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisinin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait olduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetti.
YSK'nın, "31 Mart'ta görev yapıp soruşturma geçirenler 23 Haziran'da görevli olabilir" kararı tartışma yaratmıştı.
YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da görev yapan 13 ilçe seçim kurulu müdürünü geçici olarak başka illerde görevlendirmişti.
250 SAYFALIK GEREKÇEDE NELER VAR? (YSK'NIN İSTANBUL KARARI)