YSK'dan baro seçimleriyle ilgili karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine hükmetti.

Anadolu Ajansı 11.03.2021 - 10:55

YSK'dan baro seçimleriyle ilgili karar

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, bazı ilçe seçim kurulları, baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin kuruldan görüş istedi.

Gündem toplantısında konuyu görüşen YSK, askı ve seçim gününün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmemesi halinde, belirlenen tedbirlere de uyularak seçimlerin yapılabileceğine hükmetti.

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