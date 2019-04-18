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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin seçimi kazanan KHK'lı adaylarla ilgili olağanüstü itirazına ilişkin kararını verdi.



YSK, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların ikinci en çok oy alan adaya verilmesi yönündeki karara HDP'nin yaptığı itirazı reddetti.



Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ya itirazda bulunulmuş, YSK da KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.



HDP, YSK'nın bu kararına itiraz etti. HDP'nin itirazını bugün görüşen YSK, talebi oy çokluğuyla reddetti.