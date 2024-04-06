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YSK'dan Kütahya kararı: Geçersiz oylar yeniden sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

YSK'dan Kütahya kararı: Geçersiz oylar yeniden sayılacak
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'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı 40 bin 712 oy alarak birinci çıktı.

MHP'nin adayı ise 40 bin 110 oy aldı. Aradaki fark ise 602.

AK Parti ve MHP, geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep etti. İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılması yönünde karar verdi.

CHP, İl Seçim Kurulunun vermiş olduğu karara itiraz etti. YSK bu itirazı reddetti. Böylece kentte geçersiz oylar yeniden sayılacak.

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