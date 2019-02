Eski sistemde yurt genelindeki seçmen sayısının yüzde 15 fazlası oy pusulası basılıyordu. Özellikle seçmen sayısı fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle, basılacak pusula sayısı her sandık için sabit olacak.



Ülke genelinde seçmen sayısı kaç olursa olsun her sandık için 365 er oy pusulası basılacak. Seyyar sandıklar için ise sayı 50 olacak. Her seçim kuruluna ayrıca 3'er paket yedek oy pusulası gönderilecek.

Seçimde 57 milyon 78 bin 461 seçmen, 194 bin 715 sandıkta oy kullanacak. Yeni kararla seçmen sayısından 13 milyon 290 bin 514 fazla oy pusulası basılacak.