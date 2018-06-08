HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10 dakikalık iki propaganda konuşmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi.
Yüksek Seçim Kurulu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki propaganda konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi.
YSK'dan Selahattin Demirtaş kararı
Anadolu AjansıTürkiye
Yüksek Seçim Kurulu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki propaganda konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10 dakikalık iki propaganda konuşmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi.