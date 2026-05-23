CHP'ye "mutlak butlan " kararının ardından bir CHP üyesinin YSK 'ya yerel seçimin iptali için yaptığı başvuru reddedildi.

Uzun zamandır tartışılan CHP kurultay davasından "mutlak butlan" kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönetime geri dönmesi kararı verilirken Kurultay tarihi olan 5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmış oldu. Bir CHP üyesi, karar sonrası 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu.

2024 yılındaki yerel seçimlerde, CHP yüzde 37.6 oy oranı ile birinci parti oldu ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde yerel seçimleri kazanmıştı.