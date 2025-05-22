"Yüce dağların gizli kahramanı"ndan yeni görüntü

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan görüntülerini paylaştı.

Bakan Yumaklı yayımladığı görüntülerin yanı sıra şu ifadeleri kullandı:



"Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1.000 yıllık hikâyenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz."

