Yufka açarken çatıdan düştü

İHA - NTV Haber 08.08.2021 - 12:38
İstanbul Kağıthane'de çatıda yufka açan bir kadın, oturduğu taburenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düşüp yaralandı.
67 yaşındaki Fatma Fidansayan, evinin çatısına çıkarak yufkaya açmaya başladı.
Oturduğu tabure kırılan yaşlı kadın, dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadının seslerini duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Annesini yerde yatarken gören kızı, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.