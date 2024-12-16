Yük asansörü boşluğu düştü: Bir işçi yaralandı

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1’inci Yunus Emre Caddesi’ndeki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede işçi olarak çalışan Muhammed E., dengesini kaybederek 5 metre yüksekliğindeki 2’nci kattan, yük asansörü boşluğuna düştü.



İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muhammed E., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.