Yük asansörü faciasında can kaybı 2'ye yükseldi

Gaziantep'te su tadilatı için binanın dışına kurulan yük asansörü ile 5'inci kata çıkan iki kuzen, asansörün kapağının açılmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Kuzenlerden biri olay yerinde diğeri ise hastanede hayatını kaybetti.

Yük asansörü faciasında can kaybı 2'ye yükseldi

'te, 5'inci kattaki yük asansöründen düşen 2 kişi öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binada su tadilatı yapmak için evden eve taşımacılık firmasından asansör çağrıldı. Binanın garajına kurulan asansör ile Oktay Arı (21) ve kuzeni Volkan Arı, 5'inci kata çıktı.

Yük asansörü faciasında can kaybı 2'ye yükseldi - 1

İki kuzen burada çalışırken, iddiaya göre asansörün kapağının açılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Oktay Arı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yük asansörü faciasında can kaybı 2'ye yükseldi - 2

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Volkan Arı kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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