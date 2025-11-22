Yük boşaltan hafriyat kamyonu devrildi
22.11.2025 18:15
DHA
Bursa'da yük boşaltan hafriyat kamyonun devrildi, sürücü ise ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehtiali S. (53) yönetimindeki hafriyat kamyonu, damperini kaldırarak yük boşalttığı sırada bilinmeyen nedenle yan tarafına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehtiali S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.