Yük gemisinin altında mayın iddiası: Ekipler harekete geçti

ÖZEL EKİP İKİ DALIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gemi personelinin de tahliye edildiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler şüphelenilen cismi aramaya başladı. Olay yerine uzman ekip çağrıldı. Dalgıçlardan oluşan ekip geminin altında çevresine iki dalış gerçekleştirdi. Deniz polisi ekipleri de bölgede hazır bulundu. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı.



FAALİYETLER GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

Öte yandan limandaki yükleme ve boşaltma faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Özel ekibin pazar günü tekrar geminin çevresinde dalış gerçekleştireceği öğrenildi.