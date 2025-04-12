Yük treni, hemzemin geçitte otobüse çarptı

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsten dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.