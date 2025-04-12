Yük treni, hemzemin geçitte otobüse çarptı
Diyarbakır'da bariyerler kapalı durumdayken sürücüsünün hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı belediye otobüsüne yük treni çarptı. Kazada can kaybı yaşanmadı.
Diyarbakır'dan Mardin Mazıdağı ilçesine giden yük treni, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı’ndaki hemzemin geçitte bariyerleri kapalı iken hemzemin geçitten geçmeye çalışan İ.K. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsten dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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