Yük treni hemzemin geçitte TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü TIR’ın sürücücüsü ağır yaralandı, 50 koyun öldü. Kaza nedeniyle tren yolu ulaşıma kapandı.

Yük treni hemzemin geçitte TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Çöltepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri S. (55) idaresindeki TIR’a, Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için yük taşıyan bir firmanın treni çarptı. TIR’ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı, 50 koyun öldü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikri S., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kapanan yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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