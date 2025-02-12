Yük treni, kargo aracına çarptı
Tokat'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı kargo aracındaki sürücü Rıza Şimşek yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesi Çamdere köyü mevkisinde saat 11.00 sıralarında Artova ilçesi yönünden gelen yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Rıza Şimşek (40) yönetimindeki kargo aracına çarptı.
Kazada kargo aracı yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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