Yük treni otomobile çarptı, 5 kişi yaralandı

15.12.2025 02:31

Anadolu Ajansı

Malatya'da yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde M.A. idaresindeki otomobile Dolamantepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçtaki N.A, M.F.A, A.H.A. ve A.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

