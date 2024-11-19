Yük treni otomobile çarptı: İki yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yük treninin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Yük treni otomobile çarptı: İki yaralı

'da makinist B.B. idaresindeki yük treni, Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki hemzemin geçitte S.U'nun kullandığı 34 HEU 436 plakalı otomobile çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.U. ve otomobildeki Ö.F.K. Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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