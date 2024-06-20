Yük treninin çarptığı araç 60 metre sürüklendi: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Yük treninin çarptığı araç 60 metre sürüklendi: Yaralılar var

'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden makinist N.Y. (48) yönetimindeki yük treni, Diyarbakır-Mardin kara yolu Dericiler Sitesi mevkisindeki hemzemin geçitte M.S.A. (18) yönetimindeki 21 AEO 675 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazada, sürücü ve araçta bulunan M.N.O. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yük treninin çarptığı araç 60 metre sürüklendi: Yaralılar var - 1

Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen aracın görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sürüklenen araç ve kazayı gören bir çocuğun bisikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

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