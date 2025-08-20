Yük treninin çarptığı Sultan ölümden döndü
Kütahya'da, cep telefonuyla konuşurken fark etmediği trenin çarptığı Sultan Gökçe yaralandı.
Perli Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Sultan Gökçe (35), cep telefonuyla konuşurken trenin geçtiğini fark etmedi.
Azot fabrikasından gelen yük treninin çarptığı kadın, savrulup düşerek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kütahya
- Yurt Haber
- Tren Kazası