Yük treninin çarptığı Sultan ölümden döndü

Kütahya'da, cep telefonuyla konuşurken fark etmediği trenin çarptığı Sultan Gökçe yaralandı.

Yük treninin çarptığı Sultan ölümden döndü

Perli Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Sultan Gökçe (35), cep telefonuyla konuşurken trenin geçtiğini fark etmedi.

Azot fabrikasından gelen yük treninin çarptığı kadın, savrulup düşerek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...