Yük trenleri kafa kafaya çarpıştı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir makinist yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde demir cevheri ve yakıt yüklü iki kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ismi öğrenilemeyen bir makinist yaralandı.

Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.

