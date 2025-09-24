Yükleme sırasında talihsiz kaza: İşçi hayatını kaybetti

Mardin'in Savur ilçesindeki bir taş ocağında işçi Aziz Arslan, yükleme yapıldığı sırada iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR’ın kapağı arasında sıkıştı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aziz Arslan’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.