Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor

Yüksek Askeri Şura 'nın (YAŞ) 2026 yılı olağan toplantısının 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor. Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Toplantıda albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek.

Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek.