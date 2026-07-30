Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor
30.07.2026 12:36
Şurada görev değişiklikleri kararlarının alınması bekleniyor.
Yüksek Askeri Şura, 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Şurada terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 2026 yılı olağan toplantısının 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor. Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Toplantıda albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek.
Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek.
Şurada kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri de gündemde olacak.
Daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor.
Görev süresinin yeniden uzatılması ya da emekliye ayrılması halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yalçın'ın atanması bekleniyor.
Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor.
Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor.