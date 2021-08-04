Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alınacak. Görev süresi dolan general ve albaylar, emekliye sevk edilecek.

Toplantıdan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’e ilişkin bir karar çıkması beklenmiyor. Orgeneral Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı.



"KUVVET KOMUTANLIKLARI DEĞİŞEBİLİR"

Ancak kuvvet komutanlıklarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl görev süreleri bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yaş haddini bu yıl dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları Şura'da karara bağlanacak.

Şayet kuvvet komutanlıklarında herhangi bir emeklilik kararı alınırsa teamüllere göre yeni komutanlar da şu şekilde belirlenecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en kıdemli orgeneraller 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ile 2. Ordu Komutanı Metin Gürak. Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kuvvet komutanlıklarının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.



CÜBBELİ AMİRAL DE GÜNDEMDE



Şura’da disiplin dosyaları da ele alınacak. O dosyalar arasında bir tarikat merkezindeki görüntüleriyle tartışılan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın dosyası da yer alıyor. Rütbesinde bekleme süresini dolduran ve terfi listesinde yer alan Mehmet Sarı hakkında idari soruşturma açılmıştı.

Sarı’nın emekliye sevk edileceği belirtiliyor.