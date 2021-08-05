Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürerken toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

SARIKLI AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ



Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın da olduğu öğrenildi.

