Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün toplanacak.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısını şekillendirecek toplantıda terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları masaya yatırılacak.



Şura toplantısına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları katılacak.



General ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen isimlerin dosyaları karara bağlanacak. Yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacakların durumları ele alınacak.



Terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları değerlendirilecek

Yüksek Askeri Şura, Resmi Gazete'de yayımlanan TSK Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler çerçevesinde yapılacak.



75 GENERAL VE AMİRALE 1 YIL GÖREV UZATMA GELEBİLİR

Buna göre; 75 general ve amiral, Şura'nın üçte iki çoğunluk kararıyla bir yıl daha aynı rütbede görev yapabilecek.

2023'te atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın 4 yıllık görev süresi devam ediyor.

Yüksek Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.