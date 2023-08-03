Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görev süreleri devam ediyor.



Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız isimleri ön planda...



Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun ismi öne çıkıyor.



TERFİLER



YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. 3’üncü Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral, EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla terfi sırasında yer alıyor.



ANITKABİR ZİYARET EDİLDİ



YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.



YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.