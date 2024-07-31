Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura toplanıyor

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleşecek. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ toplantısına katılacak olan kişiler belli oldu. İşte, Yüksek Askeri Şura toplantısı tarihi.



YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 1 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Toplantının saat 12.00'de başlaması bekleniyor.

YAŞ'TA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?



Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.



YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.