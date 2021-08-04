Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi

Anadolu Ajansı 04.08.2021 - 14:09 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 15:12
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.
Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.