Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na başkanlık ediyor. Toplantı, Çankaya Köşkü’nde gerçekleşiyor.

Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Yüksek İstişare Kurulu, toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı başkanlık ediyor.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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