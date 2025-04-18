Yüksek katlı binalarda yaşayanlar dikkat: İtfaiyecilerin dikkat çektiği tehlike
Kartalkaya'daki yangın felaketini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu'nda konuşan itfaiyeciler birbirinden çarpıcı uyarılarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, İtfaiye Yönetmeliği'ne göre 51,5 metreyi geçen yapılarda itfaiyenin teknik ve araç bakımından sorumlu olmadığı ayrıntısını hatırlattı. Çeri, gökdelenlere akıllı yöntemler eklenmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasını araştıran Meclis Komisyonu, itfaiyecileri dinledi.
Toplantıda konuşan Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Mehmet Olcay Bal, araç takip sistemi olmadığı için ekiplerin Kartalkaya'ya giderken izledikleri güzergahın takip edilemediğini söyledi.
Bal, "Güzergah doğru mu seçildi, nerelerde duruldu, nerelerde şoför hatası oluştuğunu tespit edebilmemiz için coğrafi bilgi sistemi tabanlı araç takip sistemlerine ihtiyaç var." dedi.
"234 İLÇEDE İTFAİYE İSTASYONU YOK"
Bal, ülke genelinde 234 ilçe ve belde belediyesinde itfaiye istasyonu olmadığını söyledi.
Dernek başkanı İtfaiye personelinin sadece nüfusa göre değil, turizm, sanayi, afetsel yüz ölçümü gibi kriterleri de göz önüne alarak belirlenmesini önerdi.
İtfaiyecilerin kullandığı araçların ekonomik ömrünün olmadığını belirten Bal, dünya genelinde bu standardın 10 yıl ile sınılandırıldığını paylaştı.
GÖKDELEN UYARISI
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri ise gökdelenlerde çıkan yangınlara müdahelede yaşadıkları zorlukları anlattı.
Gökdelenlerin mimari yapısına, yangını söndürecek akıllı yöntemler eklenmesinin zorunlu olduğunu belirten Çeri, "İtfaiye Yönetmeliği’ne göre de konut ve iş merkezinin yüksekliği beraber 51,50 metreyi geçiyorsa itfaiye teknik olarak araç bakımından sorumlu değil" diye konuştu.
"ELEKTRİKLİ ARAÇLARI SÖNDÜRECEK EKİPMAN YOK"
Çeri, elektrikli otomobilleri söndürecek ekipmana sahip olmadıklarını da söyledi. Dünyada böyle ekipmanlar bulunmadığını belirten Çeri, binalarda yapılan şarj sırasında oluşabilecek yangınlara ilişkin, "Müdahele şansımız yok." ifadesini kullandı.
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