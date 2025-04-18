Yüksek katlı binalarda yaşayanlar dikkat: İtfaiyecilerin dikkat çektiği tehlike

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasını araştıran Meclis Komisyonu, itfaiyecileri dinledi.

Toplantıda konuşan Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Mehmet Olcay Bal, araç takip sistemi olmadığı için ekiplerin Kartalkaya'ya giderken izledikleri güzergahın takip edilemediğini söyledi.

Bal, "Güzergah doğru mu seçildi, nerelerde duruldu, nerelerde şoför hatası oluştuğunu tespit edebilmemiz için coğrafi bilgi sistemi tabanlı araç takip sistemlerine ihtiyaç var." dedi.

"234 İLÇEDE İTFAİYE İSTASYONU YOK"

Bal, ülke genelinde 234 ilçe ve belde belediyesinde itfaiye istasyonu olmadığını söyledi.

Dernek başkanı İtfaiye personelinin sadece nüfusa göre değil, turizm, sanayi, afetsel yüz ölçümü gibi kriterleri de göz önüne alarak belirlenmesini önerdi.

İtfaiyecilerin kullandığı araçların ekonomik ömrünün olmadığını belirten Bal, dünya genelinde bu standardın 10 yıl ile sınılandırıldığını paylaştı.