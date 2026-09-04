Yüksek kazanç vaadiyle 426 kişiyi 994 milyon lira dolandırdılar

Sosyal medyada “yüksek kazanç” vaadiyle 426 kişiyi yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 28 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 426 kişiyi toplam 994 milyon lira dolandırdı426 kişiyi toplam 994 milyon lira dolandırdığı belirlenirken, adliyeye sevk edilenlerden 20’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yatırım yaparak yüksek kazanç elde edebilecekleri yönünde vaatlerde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikna ettikleri kişileri, kurdukları sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara üye yaptıkları tespit edildi. Uygulamalarda gerçek yatırım platformlarını andıran aldatıcı ara yüzler, kazanç gösteren grafikler ve çeşitli hileli temalar kullanıldığı ortaya çıktı.

426 VATANDAŞ 994 MİLYON LİRA MAĞDUR EDİLDİ

Şüphelilerin bu yöntemlerle mağdurların paralarını "yatırım" adı altında kontrol ettikleri 21 ayrı paravan şirket hesabına yatırmalarını sağladıkları belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütünün 426 vatandaşı toplam 994 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin kullandığı şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise toplam 4 milyar 234 milyon TL işlem hacmi oluştuğu belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 şüpheliye yönelik 14 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları, noter belgeleri ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 28 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında suç örgütü yöneticisi olduğu değerlendirilen kişilerin de bulunduğu 20 şüpheli ise "Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" ile "örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yapma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.