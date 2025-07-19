Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle belli bir para karşılığında hesap açarak eleman temin eden, hesap açtıran ve açılan hesapların dolandırıcılık olaylarında kullanılması için başka şüphelilere maddi kazanç karşılığında devreden 31 şüpheliden 30'u yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet cannas magnum marka 9 mm tabanca, bir adet şarjör, bir adet tablet, bir adet DVR kayıt cihazı, 4 adet USB bellek, bir adet hafıza kartı, bşr adet akıllı saat, 17 adet cep telefonu, 19 adet SIM kart, 16 adet kullanılmış SIM kart ve 8 adet başkalarına ait kimlik kartı ele geçirildi.



TUTUKLAMA

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 30 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

106 MİLYON LİRA

Şüphelilerin hesaplarından bulunan ve haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 106 milyon TL'ye ise el konuldu.