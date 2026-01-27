Yüksek maaş alanların evlerine bildirim gidecek. Maliye ayrıntılarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bilgilendirmesine göre 2025 yılında elde edilen gelirlerden beyana tabi olanların limitleri açıklandı.

Yıllık 4 milyon 300 bin lira (2026 yılı için 5 milyon 300 bin lira TL) ve üzerinde tek işverenden kesintiye tabi olan ücret elde edildiğinde beyanname verilmesi gerekiyor.

2025 yılında tek işverenden 4 milyon 300 bin TL'ye (2026 yılı için 5 milyon 300 bin lira) kadar kesintiye tabi olan ücret gelirleri için beyanname verilmesine gerek yok.

BEYAN VERMEYENE CEZA VAR

31 Mart 2026'ya kadar beyanda bulunmayan vatandaşların adreslerine ceza tebligatı gönderilecek ve vergi ziyaı cezası uygulanacak. 31 Mart sonrasında henüz kendilerine tebligat ulaşmadan başvuru yapan mükellefler, Vergi Usul Kanunu'ndaki "pişmanlık" hükümlerinden yararlanabilecek.

GİB'in notuna göre, "birden fazla işverenden kesintiye tabi olan ücret geliri elde edildiyse birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 2025 yılı için 330 bin TL’yi (2026 yılı için 400 bin TL) aşarsa ücret gelirlerinin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecek.

GİB'in internet sitesindeki bilgiye göre,

Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birinci işverenden sonraki ücret tutarı 330 bin TL’yi (2026 yılı için 400 bin TL) aşmamakla birlikte birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 2025 yılı için 4 milyon 300 bin TL’yi (2026 yılı için 5 milyon 300 bin TL) aşan ücretliler de yıllık beyanname verecekler.

2025 yılında elde edilen kesintiye tabi olmayan ücret gelirinin safi tutarı, 2025 yılında asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşması halinde beyan edilmesi gerekiyor.

Mükelleflerin, 2025 dönemine ait beyana tabi ücret gelirleri için beyannamelerini 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ücret gelirinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edilecektir.

Ücret Geliri Nedir?

Gelir Vergisi Kanununa göre ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir.

Ücretin; ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin niteliğini değiştirmez.

Gelir Vergisi Kanununa Göre Ücret Kapsamında Değerlendirilen Ödemeler Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında aşağıda sayılı ödemeler de ücret sayılmaktadır:

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen ve en yüksek Devlet memuruna yapılan en yüksek ödeme tutarını aşan emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları.

Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler.

TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzer diğer kişilere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

Yönetim ve Denetim Kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar.

Beyan edilecek ücret gelirinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi durumunda vergi dairesince mükellefiyet kaydı otomatik olarak açılacakr.

Hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirlerinin, istisna tutarını aşması halinde ise elde edilen ücret gelirinin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisi mahsup edilerek ödenecek vergi hesaplanacak.

Yurt İçinden ve Yurt Dışından Elde Edilen Emekli Maaşları Beyan Edilecek midir?

Yurt içindeki ve yurt dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından elde edilen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları gelir vergisinden istisna olduğu için beyanname verilmez.

Sporcu Ücretleri İçin Yıllık Beyanname Verilecek mi?

Gelir Vergisi Kanununa göre; sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Sporculara ödenen ücret gelirleri toplamının, vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan 2025 yılı gelirleri için 4.300.000 TL yi (2026 yılı için 5.300.000 TL) aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilmelidir.

ENGELLİLERİN İNDİRİM ORANLARI DA BELİRLENDİ.

GİB'in internet sitesindeki bilgilere göre, 2025 yılında elde edilen ücret gelirlerinde dikkate alınacak engellilik indirimi aylık tutarları şöyle:

Birinci derece engelliler için 9.900 TL

İkinci derece engelliler için 5.700 TL

Üçüncü derece engelliler için 2.400 TL

2026 yılında elde edilen ücret gelirlerinde dikkate alınacak engellilik indirimi aylık tutarları şöyledir:

Birinci derece engelliler için 12.000 TL

İkinci derece engelliler için 7.000 TL

Üçüncü derece engelliler için 3.000 TL

Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, Gelir Vergisi Kanununa göre hesaplanan engellilik indiriminden yararlanabilecek.