Yüksek promil alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti

Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda yasal sınırın 8 kat üzeri alkol aldıktan sonra otomobilinin direksiyonuna geçen Ali A. (47), merkeze bağlı Yeşilova beldesine gitmek üzere yola çıktı. Defalarca kez kazadan kıl payı kurtulam sürücünün zikzak çizerek seyretmesi bir kask kamerasına yansırken, görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Park halindeki bir otomobile çarpan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ve sürücünün araç içindeki konuşmaları da kask kamerasına yansırken, vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.



"PAVYONDAN ÇIKTIM, İÇKİ İÇTİM" DEYİP ALKOLMETREYE ÜFLEMEDİ



Kazadan hemen sonra vatandaşların "Alkollü müsün?" sorusuna alkollü olmadığı cevabını veren Ali A., araçtan inerek kaza yaptığı yolun hemen kenarında bulunan kahveye oturarak çay içip muhabbet etti.

Kısa süre sonra kaza mahalline gelen polis ekipleri, sürücüyü çay içerken görünce şaşırdı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin ehliyetini istediği sürücü, onlarca kişinin şahit olduğu kazada aracı kendisinin kullanmadığını söyledi.