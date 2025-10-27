Yüksek promil alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti
Aksaray'da yasal sınırın çok üzerine alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki bir araca çarptı. Alkollü sürücü hiçbir şey olmamış gibi kahvede çay içerken, polise de "arkadaşım çarptı" dedi.
Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda yasal sınırın 8 kat üzeri alkol aldıktan sonra otomobilinin direksiyonuna geçen Ali A. (47), merkeze bağlı Yeşilova beldesine gitmek üzere yola çıktı. Defalarca kez kazadan kıl payı kurtulam sürücünün zikzak çizerek seyretmesi bir kask kamerasına yansırken, görüntüler yürekleri ağza getirdi.
Park halindeki bir otomobile çarpan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ve sürücünün araç içindeki konuşmaları da kask kamerasına yansırken, vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.
"PAVYONDAN ÇIKTIM, İÇKİ İÇTİM" DEYİP ALKOLMETREYE ÜFLEMEDİ
Kazadan hemen sonra vatandaşların "Alkollü müsün?" sorusuna alkollü olmadığı cevabını veren Ali A., araçtan inerek kaza yaptığı yolun hemen kenarında bulunan kahveye oturarak çay içip muhabbet etti.
Kısa süre sonra kaza mahalline gelen polis ekipleri, sürücüyü çay içerken görünce şaşırdı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin ehliyetini istediği sürücü, onlarca kişinin şahit olduğu kazada aracı kendisinin kullanmadığını söyledi.
Kaza anı ve araç içindeki görüntülerinin izletilmesine rağmen aracı kullanmadığını ve arkadaşına verdiğini iddia ederek polisten kurtulmaya çalıştı. Kendisine uzatılan alkolmetreye üflemeyeceğini söyleyen Ali A., alkol aldığını da itiraf ederek, "Pavyondan çıktım, içki içiyorum" dedi.
Polis memurlarına "Komutanım" diye hitap eden Ali A., "Aracım başka arkadaştaydı, atmış gitmiş. Şahitliğinizi tutun, ben çay içiyorum. Arkadaş vurmuş kaçmış. Ben aracı kullanmıyorum." dedi.
Dakikalarca araç kullandığını inkar eden sürücü, üst araması yapıldıktan sonra polis aracına bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
38 BİN 179 LİRA PARA CEZASI VE EHLİYETİNE 4 YIL EL KONULDU
Hastanede yapılan kandan alkol ölçümünde sürücü 3.96 promil alkollü çıktı. Sürücünün yapılan sorgulamada 2022 yılında da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreliğine el konulduğu belirlendi. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüye alkolmetreye üflememekten 26 bin 557 lira, alkollü araç kullanmaktan ise 11 bin 622 lira olmak üzere toplam 38 bin 179 lira ceza kesilirken, 2 sene alkolmetreye üflememek, 2 senede ikinci kez alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplam 4 yıl boyunca ehliyetine el konuldu.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürülen Ali A.'nın ifadesi alındı.
Sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
